Samanyolu Haber /Dünya / Trump tanıttı: ABD'yi ‘Altın Kubbe’ koruyacak /21 Mayıs 2025 09:14

Trump tanıttı: ABD'yi ‘Altın Kubbe’ koruyacak

Donald Trump, 175 milyar dolarlık Altın Kubbe Hava Savunma kalkanı için bir tasarım seçtiğini, savunma programını inşa etme çabalarına liderlik etmesi için bir Uzay Kuvvetleri generalini görevlendirdiğini ve hava savunma sistemini üç yıl içinde hayata geçireceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ABD Uzay Kuvvetleri'nden General Michael Guetlein'in 175 milyar dolarlık projenin baş program yöneticisi olacağını ve bu çabanın askeri planlamasının kilit taşı olarak görüldüğünü açıkladı.

Altın Kubbe hava sisteminin görev süresi olan üç yıl içinde tamamlanacağını belirten Trump, "Yapılan bu tasarım mevcut savunma kabiliyetlerimizle entegre olacak. Tam olarak inşa edildiğinde Altın Kubbe, dünyanın diğer taraflarından ve hatta uzaydan fırlatılsalar bile füzeleri önleme kapasitesine sahip olacak" ifadesini kullandı.
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