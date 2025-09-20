Trump tarih verdi, Erdoğan Beyaz Saray’a gidecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, “Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım” dedi. Trump’ın, yapılacak görüşme öncesinde iki ülke arasındaki ticari ve askeri iş birliği vurgusu dikkat çekti. Öte yandan, Trump’ın açıklaması Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarını gündeme getirdi.









MASADA NELERE VAR?

CHP lideri Özel, Turgutlu’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Donald Trump Jr. ile yaptığı görüşmeye dikkat çekerek, “300 Boeing uçağı siparişi vaadiyle Trump’tan randevu talep ettiğini” öne sürdü. Özel, Erdoğan’ı bu görüşmeye açıklık getirmeye davet etmişti.ABD Başkanı Trump, Türkiye ile Boeing uçaklarının satışı, geniş kapsamlı F-16 tedarik planı ve F-35 programına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediklerini vurgulayan Trump, söz konusu anlaşmaların iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden şu paylaşımı yaptı:“25 Eylül’de Beyaz Saray’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu şekilde sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim oldu. Onu 25’inde görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!”