Trump tek kalemle sildi: 157 yıldır insanlar bu yöntemle ABD vatandaşı oluyordu

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini rakibi Kamala Harris'e karşı kazanan Donald Trump, dün akşam gerçekleşen yemin töreninin ardından göreve başladı. İlk günden arka arkaya imzaladığı kararnamelerle dikkat çeken Başkan Trump, seçim kampanyası döneminde sık sık bahsettiği bir konu hakkında da hemen harekete geçti.





ABD'de 157 yıldır uygulanan, ülkede bulunan bir hastanede doğan her çocuğun ABD vatandaşlığına hak kazandığı uygulama sona erdi. Trump, seçmenlerine söz verdiği doğrultuda, doğumla vatandaşlık hakkını sona erdiren bir kararnameyi imzaladı.





Bu konuda anayasa değişikliği yapılması gerektiğini de belirten Trump, "Doğumla vatandaşlık uygulaması artık tarih olacak" diyerek, doğum turizmini noktaladı.





DOĞUM TURİZMİ NEDİR?

Doğum turizmi, başka bir ülkeye doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulamasıdır. Uygulamanın temel amacı, doğuştan vatandaşlık hakkı olan bir ülkede çocuğa vatandaşlık kazandırmaktır. Genellikle gelişmekte olan ülkelerde vatandaşlığı olan ebeveynlerin tercih ettiği bir yöntemdir.