Trump: Tıbbi malzeme stokumuz bitmek üzere

ABD'de yaşanan tıbbi ekipman kıtlığını ilk olarak The Washington Post gazetesi duyurmuştu. Gazetenin haberinde koruyucu maskelerin, eldivenlerin ve diğer tıbbi ekipmanların bitmek üzere olduğunu yazmıştı.







Dün akşam Beyaz Saray'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bu iddiayı doğrulayarak, ekipmanların kullanılmaya hazır hâle geldiği anda hiç bekletilmeden direkt olarak hastanelere gönderildiğini belirtti.





ABD lideri, eyalet yönetimlerine çağrıda bulunarak maske yapımı için yerel üreticilerle "bir anlaşma yapma" çağrısında bulundu.





Trump, "Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil" diye devam etti ve 'Ulusal Muhafızlar'a ihtiyaç duyulduğunda hastaneye sağlık malzemesi taşıma hakkı verildiğini' duyurdu.





ABD, şu anda dünyada en çok Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke konumunda. Ülkede 216 binden fazla vaka tespit edildi ve ölümler 5 bini aştı.







