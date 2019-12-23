Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Türkiye için devreye girdi /23 Aralık 2019 20:52

Trump, Türkiye için devreye girdi

Türkiye'nin K. Suriye harekatına yeşil ışık yakan, Ermeni Soykırımı'nı tanıyan Senato kararına uymayı reddeden ve daha önce S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını engelleyen Trump yönetimi bir kez daha devreye girdi.

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The Daily Beast Gazetesi, Trump yönetiminin, Rusya'dan satın aldığı S-400'ler nedeniyle Türkiye'nin yaptırımlarla cezalandırılmasını öngören Senato kararına karşı çıkan yedi sayfalık bir bilgilendirme notu hazırladığını ve bunu Senato'ya gönderdiğini yazdı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından kaleme alınan iç yazışma notunda, yaptırım kararının Türkiye ile Rusya'yı daha da yakınlaştıracağı iddia ediliyor.

Senatörlere gönderilen ve Trump yönetiminin yaptırımlara karşı çıktığını ortaya koyan yazıda dikkat çeken bir başka husus da, yönetimin Suriyeli Kürt mültecilerin ABD'ye göç etmesine yardım edilmesini öngören maddeye karşı çıkması. 

Senato, Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle Türkiye'ye F-35 uçakları ve ekipmanları sevkiyatını yasaklayan bir karara imza atmıştı.

Aynı zamanda, Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 ve projeleri de yine Senato'nun yaptırım gerekçelerinden biri olarak sıralanmıştı.

Kararın dikkat çeken bir başka maddesi de Kıbrıs'a yönelik ABD silah ambargosunun da koşullu olarak kaldırılması.

Trump yönetimi aynı zamanda, İran'a yönelik ABD ambargosunun delinmesi, dolandırıcılık, para aklama gibi çeşitli suçlamalara maruz kalan ve halihazırda devam eden bir yargılamanın tarafı olan Halkbank'a cezalandırılmasına da karşı çıkıyor.

Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) kıdemli araştırmacılarından Aykan Erdemir, Trump yönetiminin Senato'nun onayladığı tasarıya karşı çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın işine yarayacağını söyledi.

Erdemir, "Bu kesinlikle Erdoğan'ı kuralları çiğneme konusunda cesaretlendirecektir" yorumunu yaptı.Düşünce kuruluşu Foreign Policy Research Institute'den Aaron Stein ise, yedi sayfalık belgenin Trump Yönetimi'nin Senato'nun yaptırımlarına karşı koyuşuyla ilgili yeni bir aşama olduğunu söyledi ve yapılması gerekenin CAATSA yaptırımlarının uygulamaya konulması olduğunu belirtti. 

Yedi sayfalık itiraz yazısında, Trump yönetimi, yasa tasarısının Türkiye-ABD savunma ticaretini sona erdireceğini, Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını arttıracağını ya da düşman silah sağlayıcılarının devreye gireceğini savundu.

Yazışmada aynı zamanda, yasa tasarısının Türkiye'yi NATO'dan dışlayacağı ve Rusya'nın bu durumu lehine kullanacağı öne sürüldü.
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