Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum /10 Ekim 2019 19:49

Trump: Türkiye ve Kürtlerle konuşuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında yine Twitter'dan bir açıklama yaptı. "Türkiye Kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyor" diyen Trump 'eğer kurallara uymazsa Türkiye'yi mali açıdan ve yaptırımlarla çok sert vurma' tehdidinde bulundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı hakkında yeni bir açıklama yaptı. Trump, konu hakkında Türkiye ve Kürtlerle konuştuğunu söyleyip, Türkiye’ye yeni bir ekonomik tehditte bulundu.

‘ONLAR EZELDEN BERİDİR SAVAŞIYOR’

Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Kürtlere saldırmayı uzun zamandır planlıyor. Onlar ezelden beridir birbirleriyle savaşıyor. Bizim, saldırı alanının yakınlarında askerimiz veya ordumuz yok. Ben, SONSUZ SAVAŞLARA son vermeye çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum.

‘YAKINDAN İZLİYORUM’

Bazıları bizim bölgeye binlerce asker gönderip en baştan yeni bir savaş başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Diğerleri de ‘DIŞARIDA KAL’, bırak Kürtler (bizim mali yardımımızla bile olsa) kendi savaşlarını versin diyor. Ben, eğer kurallara uymazsa, Türkiye’yi mali açıdan ve yaptırımlarla çok sert vuralım diyorum! Yakından izliyorum.”
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