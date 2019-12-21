Trump Türkiye'ye yaptırımlar getiren yasayı imzaladı

Yasayla, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının ya da F-35 destek teçhizatının transferi yasaklanıyor. Yasa aynı zamanda S-400 alımından dolayı Türkiye’ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanmasını öngörüyor.



Yaptırım tasarısı, Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçerek Trump’ın önüne gitmişti. ABD Başkanı Trump Twitter paylaşımında, bütçeyi imzalayacağını duyurmuştu.

Trump, ‘torba yasa’ olarak adlandırılan 2020 Savunma Harcamaları Yetkilendirme Yasa Tasarısı’nı (NDAA) Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nde imzaladı. Yasayla ABD’nin savunma bütçesinin 738 milyar dolara çıkarılıyor.

Kuzey Akım-2 ve Türk Akım'a yaptırım







Bütçede, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor.





Bütçe tasarısında, "Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı'na danışarak, Kuzey Akımı-2 ve Türk Akım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili Kongre komitelerine sunacaktır" hükmü bulunuyor.





Tasarıda S-400 ve F-35 detayı





Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda, Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği ifade ediliyor.





Bütçenin, 'Ulusal Savunma Stratejisi Kapsamında Modernizasyon Programlar' kısmında ise Türkiye'nin F-35 uçaklarına ilişkin bir detay yer alıyor. Buna göre, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyor.







Tasarı, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngörüyor. Ayırca tasarıda, Savunma Bakanlığı'na, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkararak üretime sokması ve ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılarak satın alması için ek fon sağlıyor.





Güney Kıbrıs'a silah ambargosu kalkıyor





Tasarıda Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Tasarı, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörüyor ancak Kıbrıs'a silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.





Tasarıya göre ABD Başkanı, Kıbrıs'a 'para aklama denetimleri konusunda ABD ile çalıştığını' ve 'Rus askeri gemilerinin adaya bakım ve yakıt ikmali için demirlememesi için gerekli adımları attığını' Kongre'nin ilgili komitelerine teyit etmediği sürece ambargolar kaldırılmayacak.





İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile 'ortak enerji merkezi'





Aynı metinde ayrıca İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs ile birlikte Doğu Akdeniz’deki enerji iş birliğini kolaylaştırmak için ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması öngörülüyor.





Yunanistan'a 3 milyon dolar 'dış askeri finansman' desteği talep edilen tasarıda, 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim Yardımı' başlığı altında Yunanistan'a 2020 yılı için 1.3 milyon, 2021 yılı için 1.5 milyon ve 2022 için 1.8 milyon dolar; Kıbrıs'a ise 2020’de 200 bin, 2021’de 500 bin ve 2022’de ise 750 bin dolar yardımın aktarılması hesaplanıyor.





Buna ilaveten Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine ve Yunanistan'ın hava sahasına ilişkin herhangi bir müdahalenin ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer ilgili mekanizmalarca tespit ve rapor edilmesi de tasarıya eklenen maddeler arasında yer aldı.