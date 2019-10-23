Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyorum /23 Ekim 2019 20:26

Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan 10 maddelik Suriye mutabakatının ardından Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun sonlandırılması sonrası Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında açıklama yapıyor.

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Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması talimatı verdiğini açıkladı.Trump'ın açıklamasınndan kısa bir süre sonra da ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.

Trump, "Türkiye istediğimiz şartları ihlal ederse, yaptırımları yeniden uygulama hakkına sahibiz" diye de ekledi.Trump, "Suriye’den çıkıyoruz. 30 gün süreyle kalmamız gerekiyordu ama bu neredeyse 10 yıl önceydi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, daha önce açıkladığı üzere petrol bölgelerini korumak için az sayıda ABD askerinin Suriye’de kalacağını ifade etti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın bir görüşme gerçekleştirebileceklerini belirtirken SDG Genel Komutanı Mazlum Kobane'yle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kobane'nin kendisine teşekkürlerini ilettiğini söyleyen Trump, "Ben de Kobane'ye çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlaşma ile binlerce insanın hayatını kurtardık" dedi.

Trump'ın açıklamalarının hemen ardından Mazlum Kobane de, görüşmeyi teyit ederek, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletti.

Kobane, ayrıca Trump'ın kendisine SDG ile çeşitli alanlarda ve uzun vadeli destek sağlama sözü verdiğini kaydetti.
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