Samanyolu Haber /Dünya / Trump tweet rekoru kırdı /23 Ocak 2020 16:47

Trump tweet rekoru kırdı

ABD Başkanı Donald Trump, tweet rekoru kırdı. Bir günde toplam 125 tweet atan Trump, kendi rekorunu geçti.

SHABER3.COM

Sputnik’in haberine göre dijital analiz platformu olan Factba.se, dün Trump'ın toplam 125 tweet attığını açıkladı. Platforma göre bunların 110 tanesi retweetler oluşturdu.

Trump’ın tweetlerinin çoğunu kendisi hakkında yürütülen azil süreciyle ilgili oldu.

2020 başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma yapılması için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye baskı yaparak görevini kötüye kullanmakla itham edilen Trump, Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, seçim kampanyası görevlilerin ve Fox News sunucularının azil karşıtı iletilerini kendi hesabından retweet ederek paylaştı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump’a yönelik iki azil maddesini onaylamış ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi’ne göndermişti.

Donald Trump en son 13 Aralık 2019'da, 24 saat içinde 123 tweet paylaşarak rekor kırmıştı. 


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