Trump, Twitter hesabının açılması için mahkemeye başvurdu

ABD medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın avukatlarının, Florida'daki federal mahkemede Twitter ve Üst Yöneticisi Jack Dorsey'e karşı ihtiyati tedbir davası açtığı ifade edildi.







Dava dilekçesinde, Twitter'ın Trump'ın hesabını Kongre üyelerinin zorlaması nedeniyle kapattığı savunularak, "Bu ülkede siyasi söylemi kontrol etmek için tarihte eşi görülmemiş ve demokratik tartışmaya yönelik son derece tehlikeli bir şekilde güç kullanıldı" ifadesine yer verildi.





Twitter'ın kapatma kurallarını seçici şekilde uyguladığı belirtilen dilekçede, buna örnek olarak Afganistan'daki Taliban yönetiminin aktif olarak kullandığı hesap gösterildi.