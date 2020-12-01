Trump, Twitter'da da eriyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Twitter'da da düşüşte. 3 Kasım'da 46'ncı ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden'ın ise takipçi sayısı hızlı bir şekilde artıyor.







Factbase'in verilerine göre Trump'ı 17 Kasım'dan bu yana 134 bin hesap takip etmeyi bıraktı. Biden'ı ise 1 milyon 156 binden daha fazla hesap takip etti.





Verilere göre Trump, 17-28 Kasım arasında 11 gün üst üste kazandığından çok takipçi kaybetti.





MESAJLARINA İŞARET KONULUYOR





CNN'in medya muhabiri Brian Stelter, "Belki dünyadaki en önemli ölçüm aracı değil, fakat yine de kaydetmekte fayda var. 2015'ten bu yana ilk kez Trump düzenli olarak takipçi kaybediyor."ifadelerini kullandı.





Twitter'da 88,8 milyon takipçisi bulunan Trump, son haftalarda hesabını delil sunmadan seçim sonuçlarıyla ilgili iddialarda bulunmak için kullanıyor. Twitter sıklıkla söz konusu mesajları bayrakla işaretleyerek şerh düşüyor.