Trump üçüncü kez aday olmak istiyor: Kiminle yarışmak istediğini de açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü kez aday olmasına izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama ile yarışmayı "çok istediğini" dile getirdi.





Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, üçüncü dönem adaylığına dair herhangi bir araştırma yapmadığını belirtse de, böyle bir yolun mümkün olabileceğini söyledi. Ayrıca, Demokratların Obama’yı rakip olarak göstermesi halinde bunun "iyi olacağını" ifade etti.





Dün konuyla ilgili konuşan Trump, Beyaz Saray’da üçüncü dönem görev yapma ihtimalini dışlamayarak, "Çalışmayı seviyorum. Birçok kişi bunu yapmamı istiyor. Ama yönetimin çok erken bir dönemindeyiz. Önceliğim mevcut görevim" diye konuşmuştu. Trump, üçüncü kez aday olmak isterse alternatif yollar olduğunu söyleyerek, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var" demişti.