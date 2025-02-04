Trump, Ukrayna’nın ABD’den yardım alabilme şartını açıkladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Trump, ABD’nin Ukrayna’ya Avrupa ortaklarından daha fazla askeri ve ekonomik yardım sağladığını belirterek, “Onlara sağladığımız desteği, nadir toprak elementleri ve diğer şeylerle güvence altına alacak bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz” dedi.





Trump, “Yüz milyarlarca dolar yatırım yapıyoruz. Onlar harika nadir toprak elementlerine sahipler ve bunların güvenliğini istiyorum” dedi.

Beyaz Saray basın dairesinin aktardığına göre Trump, bu adımın Washington’un Kiev’e desteğini sürdürebilmesi için kritik olduğunu belirtti.





Ukrayna yönetimi, ABD ile ortak nadir mineral madenciliği konusunu 2024 seçimlerinden önce “zafer planı” kapsamında gündeme getirmişti.

Bu plan çerçevesinde tantal, niyobyum, berilyum, zirkonyum ve skandiyum gibi stratejik madenlerin yer aldığı belirtiliyor.





Nadir toprak elementleri ABD için önemli





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu teklifi Trump ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine sundu. Görüşmelerde, Ukrayna’daki ABD askeri varlığının kısmen Ukraynalı birliklerle değiştirilmesi gibi konular da tartışıldı.





Trump daha önce de Ukrayna’ya hibe yerine kredi verilmesi gerektiğini savunmuştu. Bu gelişme, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yardım politikasında önemli bir değişikliğe işaret edebilir.





Nadir toprak elementleri, modern yüksek teknoloji ekonomisi için kritik öneme sahip ve ABD, bu kaynaklara erişimi güvence altına almak istiyor.





Bu gelişmeler, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik desteğinin geleceği ve nadir toprak elementlerine erişim konusundaki stratejileri açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.