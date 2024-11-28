Trump, Ukrayna özel temsilcisini açıkladı: 'Savaşı bitirmek için teklifler değerlendiriliyor'

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Ukrayna özel temsilcisi pozisyonuna emekli korgeneral Keith Kellogg'u getireceğini duyurdu. Kellogg'un Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için daha öncesinde Trump'a bir plan sunduğu ifade edildi.





Reuters haber ajansının aktardığına göre, Donald Trump, Ukrayna özel temsilciliği görevini Kellogg'a vereceğini kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Trump'ın 2017-2021 yılları arasındaki ilk başkanlık döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Kalem Müdürü olan Kellogg, ayrıca dönemin başkan yardımcısı Mike Pence'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev alıyordu.





TRUMP: OLDUKÇA HASSAS ROLLERDE HİZMET VERDİ

ABD'de halihazırda 'Ukrayna özel temsilcisi' isimli bir pozisyon bulunmuyordu. Trump'ın ise kamuoyuna kapalı yaptığı konuşmalarda böyle bir pozisyon yaratmak istediğini söylediği ifade ediliyordu. 5 Kasım 2024'teki Başkanlık seçimi öncesi kampanya çalışmaları sırasında, 3 yıla yakın zamandır devam eden Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi taahhüt eden Trump, Kellogg'un 'göze çarpan bir askerlik ve iş kariyeri olduğunu' ve kendisinin ilk yönetiminde de 'oldukça hassas' ulusal güvenlik rollerinde hizmet verdiğini belirtti.





CNN: ÇATIŞMANIN DONDURULMASI GÜNDEMDE OLACAK

CNN International kanalına yansıyan bir haberde ise Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı yapacağını söylediği Mike Waltz'ın son günlerde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için sunulan pek çok teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Habere göre, Waltz'ın değerlendirdiği planlar arasında Trump'ın ocak ayında göreve geldikten sonra Ukrayna özel temsilcisi olarak atayacağını açıkladığı Kellogg'un planı da bulunuyor.





CNN'in konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, strateji konusunda hâlâ çalışılıyor olsa da Trump yönetimindeki yetkililer her iki taraf müzakere ederken çatışmayı 'geçici olarak dondurmak için' baskı yapacak. Kaynaklar, Trump yönetiminin ayrıca Avrupalı müttefikler ile NATO'dan Ukrayna'ya destek konusunda 'daha fazla maliyet yükü paylaşımı' talep etmesinin beklendiğini anlattı.





Mike Waltz, hafta sonu, Donald Trump'a yakın yayınlarıyla bilinen Fox News haber kanalına verdiği demeçte, Rusya-Ukrayna savaşına işaret ederek, "Bunu sorumlu bir sona erdirmeliyiz" diye konuşmuş, caydırıcılık ve barışı yeniden tesis etmeleri, bu gerilimin tırmanmasına karşılık vermek yerine onu aşmaları gerektiğini ifade etmişti.





AP: ABD, UKRAYNA'NIN ASKERLİK YAŞINI 18'E KADAR İNDİRMESİNİ İSTİYOR

ABD'nin The Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ise ABD'nin Ukrayna'yı ordusunu büyütmesi için daha fazla insanı askere almaya ve zorunlu askerlik yaşını 18'e kadar indirmeye teşvik ettiğini söyledi. İsminin verilmemesi şartıyla ajansa açıklamada bulunan kaynak, Ocak 2025'te görev süresi sona erecek olan mevcut Washington yönetiminin Ukrayna'nın askeri seferberlik yaşını 25'ten aşağı çekerek savaşabilecek asker sayısını artırmasını istediğini aktardı.