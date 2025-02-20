Trump: Ukrayna savaşı kazanamayacak

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Trump, Zelensky’yi seçim yapmayı reddettiği gerekçesiyle “seçimsiz diktatör” olarak nitelendirdi ve nadir toprak metallerine ilişkin anlaşma konusundaki “sertleşen söylemleri” tolere etmeyeceğini açıkladı.

Trump ayrıca, Ukrayna’ya gönderilen paranın yarısının kaybolduğunu öne sürerek, “Zelenskiy bunu kabul ediyor ama hâlâ para harcamaya devam etmek istiyor” dedi.Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, “Zelenskiy hızlı hareket etmeli, yoksa elinde bir ülke bile kalmayacak” ifadelerini kullandı. Trump, ABD ve Rusya arasındaki müzakerelere değinerek, “Bu savaşı bitirmek için başarılı şekilde müzakereler yürütüyoruz. Herkesin kabul ettiği gibi bunu yalnızca Trump ve Trump yönetimi başarabilir” dedi.Ayrıca, Ukrayna’nın savaşı kazanamayacağını savunarak, Zelenskiy’nin ABD’den 350 milyar dolar talep ettiğini ve bunun Avrupa’nın harcadığından 200 milyar dolar fazla olduğunu iddia etti. Trump, Ukrayna’ya gönderilen paranın yarısının kaybolduğunu öne sürerek, “Zelenskiy bunu kabul ediyor ama hâlâ para harcamaya devam etmek istiyor” dedi.Trump’ın açıklamalarına Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den yanıt gecikmedi. Zelenskiy, “Ben Ukrayna halkının seçtiği bir liderim ve görev sürem Ukrayna Anayasası’na uygun olarak devam ediyor. Ülkemiz, varoluş savaşı verirken asılsız suçlamalara değil, desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Trump’ın iddia ettiği gibi halk desteğini kaybetmediğini belirterek, “2019’da halkın %73’ünün oyunu alarak göreve geldim. Bugün de Ukrayna halkının %57’si bana güveniyor” dedi. Trump, daha önce de Ukrayna’daki seçimlerin yapılması gerektiğini savunmuş, “Bunu Rusya değil, Ukrayna’daki durum zorunlu kılıyor” demişti. Ancak Ukrayna Anayasası’na göre savaş süresince seçim yapılamadığı ve Zelenskiy’nin görevine devam ettiği belirtilmişti.Beyaz Saray ise ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna ile nadir toprak metallerine ilişkin anlaşma konusundaki “sertleşen söylemleri” tolere etmeyeceğini açıkladı.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fox News’e verdiği röportajda, Amerikan vergi mükelleflerinin Ukrayna’ya yapılan yardımların karşılığını almayı hak ettiğini vurguladı.“Amerikan vergi mükellefleri, yatırımlarının büyük bir kısmının geri ödenmesini hak ediyor. Bu anlaşma Ukrayna için de büyük bir fırsat. Ancak bunun yerine, gerginliğin tırmanması ve dirençle karşı karşıyayız. Başkan Trump, bu durumu tolere etmeyecek,” dedi Waltz.Trump, şubat ayı başında ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı yardımlar karşılığında, Ukrayna’daki nadir toprak metallerine erişim talep etmişti. Bu metaller arasında skandiyum, itriyum ve lantan gibi 17 farklı element bulunuyor. Trump yönetimi, anlaşmanın toplam değerinin 500 milyon dolar olduğunu açıklarken, karşılığında Washington’un Ukrayna’ya güvenlik garantileri sunacağını belirtti.