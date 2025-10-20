Samanyolu Haber /Dünya / Trump Ukrayna savaşı ve Rusya'ya toprak verme iddiaları için konuştu /20 Ekim 2025 10:05

Trump Ukrayna savaşı ve Rusya'ya toprak verme iddiaları için konuştu

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini önerdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın mevcut cephe hatlarında savaşı durdurması ve bu sınırların gelecekteki müzakerelerde temel alınması gerektiğini söyledi.

ABD merkezli The Daily Beast’in haberine göre, Trump, Washington’a dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA BULUNDUĞU NOKTADA DURMALI"
Trump, Kiev yönetiminin “savaş hatlarında kalması” ve çatışmalara son vermesi gerektiğini belirterek, “Ukrayna, şu an bulunduğu noktada durmalı. Mevcut toprak durumunu, gelecekteki görüşmelerin temeli olarak kabul etmeleri gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

DONBAS BÖLGESİYLE İLGİLİ İDDİALARA NET YANIT
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı son görüşmede “Donbas bölgesinin Rusya’ya devredilmesi” yönünde bir öneride bulunduğu iddialarını ise yalanlayan Trump, “Hayır, bunu hiç konuşmadık. Söylediğim tek şey, oldukları yerde, yani cephe hatlarında durmaları gerektiğiydi” diye konuştu.

Önceliğin çatışmaların derhal sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Trump, “Ukrayna, daha sonra bazı konuları müzakere edebilir” ifadelerini kullandı.
