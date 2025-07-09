Trump, Ukrayna’ya yardım konusunda tutumunu değiştirdi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Beyaz Saray'daki kabine toplantısında konuşan Trump, "Putin bize bir sürü saçmalık söylüyor. Her zaman çok nazik davranıyor ama bu sonunda hiçbir şey ifade etmiyor" ifadelerini kullandı. Amerikan lideri, geçen haftaki telefon görüşmesinde Ukrayna barışı konusunda ilerleme sağlanamamasından duyduğu memnuniyetsizliği yineledi.





Trump, Kongre'de tartışılan yeni Rusya yaptırımları tasarısı hakkında "Bu tamamen benim seçimime bağlı" açıklamasını yaparken, Rusya'ya karşı "küçük bir sürpriz" hazırladıklarını ima etti. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan tasarı, Rus enerji ürünlerini ithal eden ülkelere %500 gümrük vergisi uygulanmasını öngörüyor.





Graham, Trump'ın kendisine "bu yasa için zamanın geldiğini" söylediğini aktarmıştı.





Ukrayna'ya Patriot Füze Sözü





Diğer yandan, Axios haber portalının kaynaklarına göre Trump, 4 Temmuz'daki telefon görüşmesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e Patriot hava savunma sistemleri için on adet önleyici füzenin "derhal gönderileceği" sözünü verdi.





Görüşmeden bir gün önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de Trump'tan Kiev'e füze sevkiyatının yeniden başlatılmasını talep ettiği öğrenildi. Merz'in, Almanya'nın bu füzeleri ABD'den satın alarak Ukrayna'ya göndermeye hazır olduğunu ilettiği belirtiliyor.





Hem yaptırımlar hem de askeri yardımlar masada





Trump, Ukrayna'daki çatışmaların beklediğinden daha karmaşık hale geldiğini kabul ederken, gelecekte atılacak adımlar konusunda detay vermekten kaçındı.





Bu belirsizlik, ABD'nin Rusya'ya karşı nasıl bir strateji izleyeceği konusunda spekülasyonları artırıyor. Diplomatik gözlemciler, Trump'ın hem sert yaptırımları masada tutarak hem de askeri desteği artırarak Rusya'ya karşı çok yönlü bir baskı kurmaya çalıştığını değerlendiriyor.





ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme esnasında Ukrayna'ya daha fazla silah gönderme konusuna değindi.





Associated Press'in canlı yayınladığı görüşmede Trump, özellikle "savunma amaçlı" silahlara odaklanacaklarını belirterek, "Daha fazla silah göndereceğiz. Göndermeliyiz. Kendilerini savunabilmeliler. Şu anda çok ağır saldırılar alıyorlar" ifadelerini kullandı.





Bu açıklama, ABD'nin Patriot hava savunma sistemleri için füzeler de dahil olmak üzere bazı silah sevkiyatlarını geçici olarak durdurduğuna dair Temmuz başındaki haberlerin ardından geldi.





Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Levitt, bu askeri yardımın askıya alınmasının Pentagon'un standart inceleme sürecinin parçası olduğunu ve sadece Ukrayna'ya özgü olmadığını savundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise resmi bir bildirim almadıklarını belirterek ABD'nin geçici maslahatgüzarını çağırdı.





Zelenskiy-Trump Telefon görüşmesi





Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, 4 Temmuz'daki telefon görüşmesini "çok önemli ve faydalı" olarak nitelendirdi. İki liderin cephedeki durumu ve hava savunmasının güçlendirilmesi konularını ele aldığı öğrenildi.





Wall Street Journal'ın kaynaklarına göre Trump, Zelenskiy'ye silah sevkiyatlarını durdurmadığını, sadece İran'a yönelik geçen ayki operasyonlar sonrası Pentagon envanterinin gözden geçirildiğini aktardı.