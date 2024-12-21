Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Ukrayna’ya yardımlar konusunda politikasını değiştirdi /21 Aralık 2024 14:14

Trump, Ukrayna’ya yardımlar konusunda politikasını değiştirdi

Trump, Batılı müttefiklerle müzakereler ve danışmanlarının önerileri sonrasında Ukrayna konusunda fikrini değiştirdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Daha önce ABD başkanlık görevine geldiğinde Ukrayna'ya askeri yardımı derhal keseceğini söyleyen seçilmiş Donald Trump, Ukrayna konusunda fikrini değiştirdiği iddia edildi.

Financial Times (FT), ABD’nin seçilen Başkanı Donald Trump‘ın Ukrayna’ya yönelik askeri yardımı durdurma planlarından vazgeçerek, silah tedarikine devam etmeyi düşündüğünü bildirdi. Trump’ın bu kararı, Batılı müttefiklerle müzakereler ve danışmanlarının önerileri sonrasında şekillendi.

Moskova’nın müzakereleri reddetmesi durumunda Ukrayna’ya olan destek artacak

Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna’daki çatışmaları sona erdirme niyetini birçok kez dile getirmiş ve mevcut yönetimi Kiev’e yapılan yüksek maliyetli askeri yardımlar nedeniyle eleştirmişti. Ancak FT’ye konuşan kaynaklara göre, Trump’ın danışmanları, barış görüşmelerinin başlaması halinde Ukrayna’ya silah desteğinin devam ettirilmesini önerdi.
Bu öneri, Trump’ın gelecekteki Ukrayna özel elçisi olarak düşündüğü Keith Kellogg tarafından da desteklendi. Kellogg, Moskova’nın müzakereleri reddetmesi durumunda Ukrayna’ya olan desteğin artırılabileceğini belirtti.

Trump’ın bu kararı, özellikle Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Kiev’e desteğin sürdürülmesi için yaptığı çağrılar sonrasında alındı. FT’ye konuşan bir Avrupalı yetkili, son haftalarda AB liderlerinin Trump ile sık sık temasa geçerek Ukrayna’ya yönelik desteğin devamını talep ettiğini söyledi.
Ayrıca Trump’ın, NATO ülkelerinden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) %5’ine çıkarmalarını isteyeceği de bildirildi. Bu, mevcut %2 hedefinin oldukça üzerinde bir oran. FT’ye göre Trump, bu konuda %3,5 seviyesine razı olabilir ve bu artışı ABD ile ticaretin uygun şartlarla devam etmesiyle ilişkilendirmeyi planlıyor.
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