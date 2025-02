Trump: Ukrayna'dan paramızın karşılığını alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Washington yakınlarında yapılan Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) bir konuşma gerçekleştirdi. Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana hayata geçirdiği icraatları hatırlatan Trump, aldığı sınır önlemleri, imzaladığı başkanlık kararnameleri ve federal hükümeti yeniden şekillendirme çabaları gibi çeşitli konulara değindi.





'BIDEN EN KÖTÜ BAŞKANDI'

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Trump, konuşmasında kendisinden önce görevde bulunan eski başkan Joe Biden ve yönetimini de eleştirdi. Biden’ın görevi döneminde 'kumda zor yürüyecek kadar yaşlı olduğunu' söyleyen Trump, "Ve kumda yaklaşık altı ons ağırlığında bir şeyi çekerek yürürdü. Bilirsiniz, şu alüminyumlar. Bakın, alüminyum çok iyidir. Çocukların ve çok yaşlı insanların kaldırması içindir, değil mi?" ifadelerini kullandı.





Biden için "Ülkemizin tarihindeki en kötü başkandı. Umurumda değil. Söyleyeceğim" diyen Trump, "Joe en kötüsüydü" diye konuştu. Biden’ın görevi sürecince her şeyi berbat ettiğini savunan Trump, "Bu pisliği temizlemeliyim. Pisliği temizliyorum. Bu bir karmaşa. Enflasyon ve sınır konuları. Dokunduğu her şeyi berbat etti. Tamam mı? Her şeyi. Bu doğru" eleştirisinde bulundu.





'UKRAYNA'DAN NADİR ELEMENTLER VE PETROL İSTİYORUZ'

Ukrayna-Rusya savaşı ve barış müzakereleri konusunda da değerlendirme yapan Trump, "Avrupa 100 milyar dolar verdi, ABD 350 milyar dolar verdi. Çünkü aptal, beceriksiz bir başkanımız ve yönetimimiz vardı" dedi. Trump, "Ortaya koyduğumuz tüm para karşılığında bize bir şeyler vermelerini istiyorum. Yani, nadir elementler ve petrol istiyoruz. Ne alabilirsek" şeklinde konuştu.





"Paramızı geri alacağız. Çünkü bu hiç adil değil" diyen Trump, bu konuda Ukrayna ile temasta olduklarını belirterek, "Ve göreceğiz. Ama bence anlaşmaya oldukça yakınız. Yakın olsak iyi olur" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşın sona ermesi gerektiği konusundaki görüşlerini yineleyen Trump, "Başkan Putin ile görüştüm ve bunun sona ermesi gerektiğini düşünüyorum, sona ermeli. Başkan Zelenskiy ile görüşüyorum. Başkan Putin ile görüşüyorum" dedi.