Trump: Ukrayna'ya Patriot sistemlerini göndereceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland'deki Joint Bası Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya acilen ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz" dedi ama sistemlerin tam sayısına ilişkin bilgi vermedi. Trump, "sayının oldukça fazla olacağını" ifade etti.





Sistemlerin maliyetinin Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edileceğini belirten Trump, "Bu bizim için bir iş anlaşması olacak" diyerek kendilerinin bir ödeme yapmayacağını vurguladı. Patriotların maliyetinin hangi AB ülkeleri tarafından karşılanacağına açıklık getirmeyen Trump, Pazartesi günü Washington'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştireceği görüşmeye dikkat çekti.





DW Türkçe'nin haberine göre NATO'nun da ABD askeri teknolojisi satın alacağını belirten Trump, "Temelde onlara (NATO) çeşitli gelişmiş askeri teçhizat göndereceğiz ve onlar da bunun bedelini bize yüzde 100 ödeyecekler" dedi.





Ödemeyi Almanya mı yapacak?

Trump'ın bahsettiği Patriotların geçen Perşembe günü Roma'da Ukrayna'nın yeniden yapılanmasının görüşüldüğü konferansta bahsedilen sistemler olabileceği tahmin ediliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Roma'da yaptığı açıklamada Berlin'in Ukrayna'ya teslim edilmek üzere ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini satın almayı planladığını söylemiş, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy de daha sonra Almanya'nın iki Patriot sistemi için ödeme yapmayı kabul ettiğini açıklamıştı.





Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da bugün Washington'da temaslarda bulunacak.





Ukrayna, Rusya'nın insansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirdiği büyük çaplı saldırılara karşı koymak için hava savunması konusunda Batı'dan daha fazla yardım talep ediyor.





Trump Rusya'nın saldırılarından rahatsız

ABD Başkanı Trump, göreve geldiğinde Ukrayna'ya silah sevkiyatını son vereceğini söylemiş, ancak bundan daha sonra geri adım atmıştı. Trump'ın Rusya ve Ukrayna arasında barış sağlama girişimleri de sonuç vermedi.





Rusya geçen hafta Ukrayna'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken Trump da Moskova'nın ateşkesi kabul etmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin'i "saçma sapan şeyler" söylemekle suçlayan Trump, Moskova'ya yönelik ek yaptırımlar konusunu çok dikkatli bir şekilde değerlendirdiğini söyledi.