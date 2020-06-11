Trump valileri uyardı

ABD’nin Seattle şehrindeki bir polis merkezinin çevresindeki caddelerde protestocularla yaklaşık bir hafta süren çatışmaların ardından pazartesi günü yetkililer alanı boşalttı. Bunun üzerine salı günü protestocular, alanı polis girişine kapattı ve bölgeyi “Capitol Hill Özerk Bölgesi” ilan etti.







BBC Türkçe’nin haberine göre, bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump protestocuları “terörist” olarak nitelendirdi. Trump’ın “İç teröristler, radikal solcu demokratlar tarafından yönetilen Seattle’ı aldı” paylaşımı ve bölgeye ordu yollama tehdidi, ABD Başkanı ile yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi.





TRUMP: ŞEHRİNİZİ GERİ ALIN YOKSA BEN ALIRIM





Trump “radikal solcu” olarak tanımladığı Seattle Belediye Başkanı Jenny Durkan ve kentin bağlı bulunduğu Washington eyaletinin valisi Jay Inslee’ye Twitter üzerinden “Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim. Bu bir oyun değil” şeklinde seslendi.





VALİ: TRUMP YÖNETMEKTEN ACİZ BİR ADAM





Inslee Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yönetmekten tamamen aciz bir adam Washington eyaletinin işlerine karışmamalı” dedi.Durkan da Trump’ın Beyaz Saray önündeki George Floyd protestoları sırasında yer altındaki sığınağa götürüldüğüne dair haberlere atıfta bulunarak, “Hepimizi emniyet altına al. Sığınağına geri dön” dedi.





Trump, George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde şiddet olayları ve yağma sona ermezse eyaletlere ordu yollayacağını açıklamıştı.





Trump 1 Haziran’da, “Her valiye, caddelere hükmedebilmek için yeterli sayıda Ulusal Muhafız konuşlandırmalarını önerdim. Eğer şehirler ve eyaletler yaşayanların hayatlarını ve mallarını korumak için harekete geçmeyi reddederse, ben hızla ABD ordusunu konuşlandıracağım, böylece sorunu onların yerine çözmüş olacağım” demişti.





ABD Savunma Bakanı Mark Esper dahil üst düzey askeri yetkililer Trump’ın bu adımını desteklemediklerini açıklamıştı.





POLİS’TEN ‘SİLAHLI KİŞİLER KONTROL NOKTASI KURDU’ İDDİASI





Seattle Times gazetesi Salı günü bölgeye giren protestocuların “Bu alan artık Seattle halkının malıdır” yazılı bir pankart astığını aktardı.





ABD basınında yer alan haberlere göre, alanda bedava yiyecek ve içecek dağıtılıyor, belgesel gösterimleri yapılıyor, konserler düzenleniyor ve talepler ile atılacak adımların değerlendirildiği toplantılar gerçekleştiriliyor.





Protestocuların adalet sistemindeki ırkçılığı anlatan Ava DuVernay’ın “13’üncü” isimli belgeselini salı akşamı gösterdikleri de alandan gelen haberler arasında.





Seattle Emniyet Müdür Yardımcısı Deanna Nollette, Capitol Hill bölgesinde bir grup protestocunun barikat kurduğuna ve “bazı silahlı kişilerin onları kontrol noktası olarak kullandıklarına dair” haberler aldıklarını söyledi.





Nollette, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Silah taşımak anayasal hakları olsa ve Washington eyaletinde silah taşımak serbest olsa bile, bu silahların halkın gözünü korkutmak için kullanılması yasal bir hak değil… Bu kontrol noktalarındaki kişilerin insanlardan kimlik istemeye resmi yetkisi yok” dedi.





Ancak Nolette, barışçıl bir şekilde ilerleme sağlanması için protestocularla iletişim kurmaya çalıştıklarını belirtti.