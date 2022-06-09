Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve ailesi ifade vermeyi kabul etti /09 Haziran 2022 09:21

Trump ve ailesi ifade vermeyi kabul etti

Eski ABD Başkan’ı Donald Trump ve çocukları Donald Trump Jr. ve Ivanka Trump’ın, haklarında New York Eyalet Başsavcılığı tarafından başlatılan, “Trump Organizasyonları Davası” kapsamında, mahkemeye, 15 Temmuz tarihine kadar yeminli ifade vermeyi kabul ettikleri bildirildi.

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New York Eyalet Başsavcı Letitia James, Trump organizasyonlarına bağlı çeşitli kuruluşlarda, yanlış beyanda bulunmak, evrakta sahtecilik, bazı emlakların değer ve finansal bilgilerinde oynama yapmak, bina ve golf kursu gibi işletmelere borç verenlere yanlış bilgi vermek, evrakta sahtecilik yapmak, eksik emlak beyanında bulunmak, vergi kaçırmak, sigorta yolsuzluğu yapmak, iş kayıtlarını tahrif etmek gibi çok sayıda iddiayla suçlamada bulunmuştu.

İki hafta önce, New York İstinaf Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın şirketleri ve iş uygulamalarına ilişkin yürütülen sivil soruşturma kapsamında yemin ederek ifade vermek zorunda olduğuna hükmetmişti

Diğer bir mahkeme de Trump’tan 31 Mart tarihine kadar şirketleriyle ilgili belgeleri sunmasını istemiş ancak bu belgelerin, “kendilerinde olmadığı” gerekçesiyle Trump ve avukatları tarafından belirlenen son tarihe kadar mahkemeye sunulmamıştı. Mahkeme, Trump’ı belgeleri mahkemeye sunmadığı her geçen gün için 110 bin dolar para cezasına çarptırmıştı

Üç yıldır süren soruşma kapsamında Trump ve çocuklarının mahkemeye ifade vermeyi kabul ettiklerini beyan ettikleri anlaşmanın, dava dosyasına girdiği belirtildi. Anlaşmada, Trump’ın ifade vermesini gerektiren kararı temyiz etmesi için İstinaf Mahkemesi’ne başvurması için 13 Haziran tarihine kadar da süre verildiği bildirildi.

New York’ta hem Eyalet Başsavcısı hem de Manhattan Bölgesi Başsavcısı, Trump ve aile şirketlerinin vergi beyannamelerini, kredi ödemelerini veya emlak varlıklarının değerlerini uygunsuz bir şekilde tahrip edip etmediği, banka hesaplarında sahtecilik kapsamlı olarak soruşturmuştu. Eski Bşkan Trump’ın, savcıların soruşturduğu tüm bu iddialara cevap vereceği belirtiliyor.
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