Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, TikTok anlaşmasını onayladı





SAVAŞ VE DİPLOMASİ DE GÜNDEMDEYDİ

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile yaptığı telefon görüşmesinde, uzun süredir tartışılan TikTok anlaşmasını onayladıklarını açıkladı. İki lider, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ve gelecekteki diplomatik adımları da ele aldı.ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenledi. Trump, görüşmenin “harika” geçtiğini belirterek, iki liderin TikTok anlaşmasını onayladığını duyurdu.Anlaşmanın detaylarına dair açıklamalarda bulunan Trump, TikTok’u satın alacak kişilerin ve şirketlerin Amerikan olduğunu ve kontrolün tamamen kendilerinde olacağını vurguladı. Trump, anlaşmanın tamamlanması için kalan tek adımın “imza” olduğunu ve bunun bir formalite olabileceğini ifade etti.Trump, görüşmede yalnızca TikTok konusunu değil, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı da ele aldıklarını söyledi. Çin Devlet Başkanı Şi’nin de savaşın sona ermesini istediğini belirten Trump, bu konuda kendilerine yardım edeceğine inandığını dile getirdi.Görüşmede, iki liderin diplomatik ilişkileri daha da ilerletme kararı aldığı öğrenildi. Trump, ekim ayı sonunda Güney Kore’de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde Şi ile yüz yüze görüşeceğini açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki yılın başında Trump’ın Çin’i, Şi’nin ise uygun bir zamanda ABD’yi ziyaret etmesi konusunda da anlaşıldı.