Samanyolu Haber /Gündem / Trump ve Erdoğan kameraların önünde kavga ediyordu ama... /12 Kasım 2020 09:31

Trump ve Erdoğan kameraların önünde kavga ediyordu ama...

İngiliz The Times, Trump'ın gidişinden etkilenecek ülkeleri sıraladı. Listede yer alan Türkiye hakkında, "Trump'ın gidişi Erdoğan'ın ABD siyasetinde büyük bir delik bırakacak" yorumu yapıldı.

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İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Times, ABD yönetiminin değişmesinin uluslararası dinamikleri nasıl etkileyeceği ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırladı.

Gazete, Trump’ın gidişinden etkilenecek ülkeleri sıralarken Türkiye’ye de geniş yer ayırdı.

Gazetenin Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith’in yazdığı bölümde, “Başkan Trump’ın Beyaz Saray’dan ayrılması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD siyasetinde büyük bir delik açacak.

İki lider sık sık kameralar önünde rahip Brunson ya da Suriye’deki savaş konusunda çarpışsa da ilişkileri ortak bir yaklaşımla bağlanıyordu. Dış ilişkiler en iyi kapalı kapılar arkasında ya da kamu önünde racon kesilerek yapılır, geleneksel diplomasi yönetimiyle yapılmaz” yorumu yapıldı.

“YENİ LOBİCİLER İŞE ALDILAR AMA…”
Gazete yorumda, “Sert sözlerine rağmen Trump, tek başına Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması üzerine uygulanması gündeme gelen yaptırımları engelledi. Sayın Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile arkadaşlığı aracılığıyla Beyaz Saray’a girdi.

Bu yakınlık daha sonradan zarar verdi. Ekim ayının ortasına kadar Erdoğan’ın ekibi Trump’ın kazanacağına o kadar emindi ki Trump ile bağlantısı olan yeni lobicileri işe almaya devam ediyordu. Şimdi onlar daha önce hiç beklemedikleri bir Beyaz Saray’la karşı karşıya kalacaklar.

Öte yandan Türkiye’deki ana muhalefet partisi CHP de son aylarda Washington’da çalışıyor. Yaptırımların yakında uygulanması olası ve bu durum sallantıda olan Türk ekonomisine bir yara daha verebilir” ifadesini kullandı.
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