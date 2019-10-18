Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve Erdoğan telefonla görüştü /18 Ekim 2019 20:46

Trump ve Erdoğan telefonla görüştü

ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.Trump, Erdoğan'ın kendisine bölgeden küçük çaplı keskin nişancı ve topçu atışı yapıldığını bunların da hemen etkisi hale getirildiğini söylediğini aktardı. Trump ayrıca Kürt ve Türk taraflarının "ateşkes veya aranın" işe yaramasını istediğini yazdı.

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Trump ayrıca Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "terörizmi yendiğimizde daha çok hayat kurtulacak" iletisine de yanıt verdi. Trump "Terörü yen" diyerek Erdoğan'ın iletisini cevapladı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye harekatı konusunda varılan uzlaşmanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkesten yana olduğunu söyleyen Trump, Erdoğan'ın dünkü mesajını "Terörizmi yenin" ifadeleriyle paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü yazdı. Trump, “Az önce Erdoğan’la konuştum bana ufak bir havan ve keskin nişancı çabucak ortadan kaldırdıklarını söyledi. 

Erdoğan, ateşkesi ya da operasyona ara vermeyi, birlikte çalışmayı çok istiyor. Kürtler de istiyor, nihai çözüm bulunacak” ifadelerini kullandı. Trump çözümün yıllar önce sağlanamamasının “çok kötü” olduğunu söyleyerek, “Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve IŞİD savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı” dedi.
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