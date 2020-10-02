Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve eşi koronaya yakalandı /02 Ekim 2020 09:38

Trump ve eşi koronaya yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi ile eşi Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Salgının etkilerini uzun zaman ciddiye almamakla eleştirilen ABD Başkanı Trump, başkanlık seçimlerine bir ay kala Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Florida ziyaretinin iptal edildiği ancak görevini icra etmeye devam edeceği belirtildi.

Covid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, açıklamada "Bu gece First Lady ve benim Covid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.

Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.
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