Samanyolu Haber /Gündem / Trump ve kızı, bazı tweetlerini sildi /07 Ocak 2021 15:51

Trump ve kızı, bazı tweetlerini sildi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’ın hesabını askıya alması ardından bazı tweetlerini sildi. Trump’ın kızı Ivanka Trump da olaylar hakkındaki tweetini sildi.

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Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu. Başkan Trump ve kızı Ivanka Trump, gelişmelerin ardından bazı tweetlerini sildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.


Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

TWİTTER DOĞRULADI

Bloomberg'den gazeteci Kurt Wagner, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Twitter hesabının askıya alınmasına yol açan mesajlarını sildiğini açıkladı. Wagner, Trump'ın mesajları sildiğini Twitter şirketinin sözcüsünden doğrulattığını belirterek bu durumda Trump'ın hesabının muhtemelen sabah saatlerinde (TSİ öğleden sonra) yeniden açılacağını kaydetti.

KIZI DA SİLDİ

Öte yandan ABD medyasında çıkan haberlere ve Twitter'dan yapılan açıklamalara göre Trump'ın kızı Ivanka Trump da bazı tweetlerini sildi.

Ivanka Trump, tweetinde “Amerikan milliyetçileri (vatanseverler), herhangi bir güvenlik ihlali veya kanuna karşı gelmek kabul edilemez. Şiddet eylemleri derhal son bulmalıdır. Lütfen barışçıl olun” ifadelerini kullanmıştı.
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