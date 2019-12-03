Samanyolu Haber /Ekonomi / Trump ve Macron konuştu, altın ve dolar yükseldi /03 Aralık 2019 21:55

Trump ve Macron konuştu, altın ve dolar yükseldi

NATO zirvesi için Londra'da bir araya gelen liderler biz dizi açıklamada bulundu. İngiltere'nin başkentinde bulunan liderlerden Macron ve Trump'ın açıklamaları sonrasında ise dolar ve altın fiyatlarında yükselme görüldü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından altın ve dolar yükselişe geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kameralar karşısına çıkıp NATO, Suriye ve Türkiye gelişmelerine ilişkin açıklamalar yapmasıyla altın ve dolar yükselişe geçti. Açıklamalar öncesi 5,73 seviyesinde bulunan dolar 5,76 seviyesini, 271 lira olan gram altın ise 274 lira seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten işlem görürken, gram altın ise 273 lira seviyesinden alıcı buluyor.

'NATO'NUN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ABD Başkanı Trump, Londra'da bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü ifadesine tepkiler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.
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