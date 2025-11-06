Trump ve Mamdani ilk günden karşı karşıya geldi: 'Kötü birbaşlangıç yaptı, saygılı olmalı'

ABD’nin en büyük kenti New York’ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerini, ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4’ünü alan sosyalist, Müslüman Zohran Mamdani kazandı. Trump ve milyarder çevrelerin desteklediği Andrew Cuomo ise yüzde 41,6’da kaldı. Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yüzde 7,1, bağımsız aday Eric Adams ise yüzde 0,3 oy aldı.





ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin ardından Fox News'e verdiği röportajda, Mamdani'nin seçimi kazanması sonrası konuşmasına değinerek "Çok öfkeli bir konuşma olduğunu düşündüm. Kesinlikle bana öfkeliydi" diye konuştu.





'BENCE BANA İYİ DAVRANMALI'

"Bence bana iyi davranmalı. Ona gelen birçok şeyi onaylamak zorunda olan benim, bu yüzden kötü bir başlangıç ??yaptı" ifadelerini kullanan Trump, Mamdani'ye "Washington'a saygılı olması" çağrısında bulundu.





Mamdani'nin konuşmasında kendisine hitaben "Herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerekecek" sözlerini "oldukça tehlikeli bir açıklama" olarak nitelendiren Trump, şunları söyledi:





"Washington'a biraz saygılı olması gerekiyor. Çünkü saygılı olmazsa, başarılı olma şansı olmaz ve ben onu başarılı kılmak istiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum. Onu başarılı kılmak istemiyorum, şehri başarılı kılmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz. Yeni belediye başkanının başarılı olmasını isterim çünkü New York'u seviyorum. New York'u gerçekten seviyorum."







