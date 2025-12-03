Trump ve Netanyahu görüşmesi sızdı: İşte konuşulanlar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konusunda baskı yaptığı iddia edildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12, haberi ABD’li üst düzey iki yetkiliye dayandırdı. Habere göre, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebinde daha fazla destek istemesi üzerine Trump, elinden geleni yaptığını belirtti. İkilinin af konusunu ilerleyen görüşmelerde yeniden ele alma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.





'NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ'

Ardından görüşme, Washington ile Tel Aviv arasında anlaşmazlığa sebep olan başlıklara döndü. Trump’ın Netanyahu’ya Gazze’de ateşkesin ilerletilmesi için “daha iyi bir ortak” olması gerektiğini söylediği, Netanyahu’nun ise 'elinden gelenin en iyisini yaptığını' savunduğu aktarıldı. Trump’ın görüşmede Refah’ta mahsur kalan Filistinlilerin akıbetini de gündeme getirdiği öne sürüldü. ABD Başkanının, "Neden teslim olmalarına izin vermek yerine öldürdünüz?" diye sorduğu; Netanyahu’nun ise söz konusu kişilerin 'silahlı ve tehlikeli' olduğunu savunduğu belirtildi.





BİR UYARI DA SURİYE İÇİN

Suriye konusunda da Trump’ın açık bir uyarıda bulunduğu kaydedildi. Kanal 12’nin haberine göre Trump, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları durdurmasını istedi ve 'Suriye’nin yeni yönetimini kışkırtabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini' vurguladı. Netanyahu, gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada Suriye'yle olası bir anlaşmanın ancak Şam’dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan hattın silahsızlandırılması şartıyla mümkün olabileceğini söylemişti. Bu ifadelerin, Trump’ın Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog kurulması çağrısından sonra gelmesi dikkat çekti.