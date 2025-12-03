Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve Netanyahu görüşmesi sızdı: İşte konuşulanlar! /03 Aralık 2025 10:41

Trump ve Netanyahu görüşmesi sızdı: İşte konuşulanlar!

ABD basını, Trump’ın son görüşmede Netanyahu’ya Gazze ve Suriye konusunda baskı yaptığını öne sürdü. Sızan bilgilere göre Trump, ateşkes sürecinin hızlandırılmasını istedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve Suriye konusunda baskı yaptığı iddia edildi. İsrail’de yayın yapan Kanal 12, haberi ABD’li üst düzey iki yetkiliye dayandırdı. Habere göre, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarına ilişkin af talebinde daha fazla destek istemesi üzerine Trump, elinden geleni yaptığını belirtti. İkilinin af konusunu ilerleyen görüşmelerde yeniden ele alma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

'NEDEN ÖLDÜRDÜNÜZ'
Ardından görüşme, Washington ile Tel Aviv arasında anlaşmazlığa sebep olan başlıklara döndü. Trump’ın Netanyahu’ya Gazze’de ateşkesin ilerletilmesi için “daha iyi bir ortak” olması gerektiğini söylediği, Netanyahu’nun ise 'elinden gelenin en iyisini yaptığını' savunduğu aktarıldı. Trump’ın görüşmede Refah’ta mahsur kalan Filistinlilerin akıbetini de gündeme getirdiği öne sürüldü. ABD Başkanının, "Neden teslim olmalarına izin vermek yerine öldürdünüz?" diye sorduğu; Netanyahu’nun ise söz konusu kişilerin 'silahlı ve tehlikeli' olduğunu savunduğu belirtildi.

BİR UYARI DA SURİYE İÇİN
Suriye konusunda da Trump’ın açık bir uyarıda bulunduğu kaydedildi. Kanal 12’nin haberine göre Trump, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları durdurmasını istedi ve 'Suriye’nin yeni yönetimini kışkırtabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini' vurguladı. Netanyahu, gün içinde yaptığı ayrı bir açıklamada Suriye'yle olası bir anlaşmanın ancak Şam’dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan hattın silahsızlandırılması şartıyla mümkün olabileceğini söylemişti. Bu ifadelerin, Trump’ın Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog kurulması çağrısından sonra gelmesi dikkat çekti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump ve Netanyahu görüşmesi sızdı: İşte konuşulanlar! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:17:06