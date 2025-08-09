Trump ve Putin, Alaska'da buluşacak, tarih 15 Ağustos

Görüşmenin yapılacağı Alaska eyaleti, Kuzey Amerika kıtasının kuzeybatı köşesinde. Bering Boğazı’nın hemen yanındaki Alaska’nın doğu kesimleri Kanada’yla komşu, batı kesimleriyse Bering Boğazı üzerinden Rusya’ya oldukça yakın. (3,8 kilometre / 2,4 mil mesafede)



Rus yetkili görüşmenin Alaska’da yapılacak olmasıyla ilgili şunları söyledi:



“Rusya ve ABD yakın ve sınır komşusu. Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı’nı uçakla geçmesi, iki ülke liderinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska’da yapması oldukça mantıklı.”

‘Zorlu bir süreç olacak’



Görüşmede Ukrayna’yla uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının müzakere edileceğini bildiren Uşakov, sonraki olası zirveye de değindi:



“Alaska’dan sonraki Putin-Trump görüşmesinin Rusya’da gerçekleşmesini bekliyoruz. Trump’a bu yönde davet gönderdik.



Moskova ve Washington önümüzdeki günlerde Alaska’daki zirvenin pratik ve politik parametrelerini aktif ve yoğun bir şekilde ele alacak.



Görünüşe göre bu zorlu bir süreç olacak.”



ABD başkanı, son günlerde Ukrayna’yla ilgili tutumu nedeniyle Putin’i sık sık eleştiriyor, dahası Rusya’yla ticaret yapan ülkeleri yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit ediyordu.