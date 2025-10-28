Trump ve Putin arasında söz düellosu: 'En büyük denizaltı hangisinde?'





TRUMP’TAN PUTİN’E NÜKLEER DENİZALTI TEHDİDİ





KREMLİN’DEN YANIT: ULUSAL ÇIKARLARIMIZA GÖRE HAREKET EDİYORUZ





YAPTIRIM ALTINDAKİ LUKOİL ULUSLARARASI VARLIKLARINI SATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın yeni füze testine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, Moskova’nın füze testi yapmak yerine Ukrayna’daki savaşı sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Trump’ın bu çağrısı ve ardından gelen Rus petrol devi Lukoil’in uluslararası varlıklarını satma planı, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.Asya turu kapsamında başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump’a, Rus lider Putin’in geçtiğimiz hafta duyurduğu, menzili 14 bin kilometreyi aşan yeni geliştirilmiş Rus füzesi soruldu.Trump, Rusya kıyılarına konuşlandırdığı nükleer denizaltını hatırlatarak gözdağı verdi. Amerikan Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:“Rusya, dünyadaki en büyük nükleer denizaltına sahip olduğumuzu biliyor. Bunun tam da Rusya’nın kıyılarında bulunduğunu da biliyor. Dolayısıyla 14 bin kilometre gitmemize gerek yok. Biz de sürekli füze testi yapıyoruz.”Trump, konuşmasının devamında “iki ülke de birbiriyle oyun oynamıyor” ifadesini kullandı.Trump’ın sözlerine Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini belirtti. Peskov, füze testinin Beyaz Saray ile ilişkilerde gerginlik yaratması için bir neden teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.Öte yandan, Trump yönetimi tarafından yaptırım uygulanan Rusya’nın en büyük iki petrol şirketinden biri olan Lukoil, Batı yaptırımları nedeniyle önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, uluslararası varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Avrupa ve Ortadoğu’da rafinerileri bulunan Lukoil, ayrıca Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika’da da çeşitli projeler yürütüyordu.