Samanyolu Haber /Gündem / Trump ve Putin arasında söz düellosu: 'En büyük denizaltı hangisinde?' /28 Ekim 2025 17:43

Trump ve Putin arasında söz düellosu: 'En büyük denizaltı hangisinde?'

Trump’tan Putin’e açık tehdit: En büyük nükleer denizaltıya sahip olduğumuzu biliyor. Trump, Rusya'nın menzili 14 bin kilometreyi aşan yeni füze testine ilişkin Putin'e sert çıkmıştı. Trump bu kez, Rusya kıyılarına konuşlandırılan ABD'nin en büyük nükleer denizaltını hatırlatarak Putin’e gözdağı verdi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın yeni füze testine ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e seslenerek, Moskova’nın füze testi yapmak yerine Ukrayna’daki savaşı sona erdirmesi gerektiğini belirtti. Trump’ın bu çağrısı ve ardından gelen Rus petrol devi Lukoil’in uluslararası varlıklarını satma planı, iki ülke arasındaki gerginliği yeniden gündeme taşıdı.

TRUMP’TAN PUTİN’E NÜKLEER DENİZALTI TEHDİDİ

Asya turu kapsamında başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump’a, Rus lider Putin’in geçtiğimiz hafta duyurduğu, menzili 14 bin kilometreyi aşan yeni geliştirilmiş Rus füzesi soruldu.

Trump, Rusya kıyılarına konuşlandırdığı nükleer denizaltını hatırlatarak gözdağı verdi. Amerikan Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Rusya, dünyadaki en büyük nükleer denizaltına sahip olduğumuzu biliyor. Bunun tam da Rusya’nın kıyılarında bulunduğunu da biliyor. Dolayısıyla 14 bin kilometre gitmemize gerek yok. Biz de sürekli füze testi yapıyoruz.”

Trump, konuşmasının devamında “iki ülke de birbiriyle oyun oynamıyor” ifadesini kullandı.

KREMLİN’DEN YANIT: ULUSAL ÇIKARLARIMIZA GÖRE HAREKET EDİYORUZ

Trump’ın sözlerine Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’nın kendi ulusal çıkarlarına göre hareket ettiğini belirtti. Peskov, füze testinin Beyaz Saray ile ilişkilerde gerginlik yaratması için bir neden teşkil etmediğini de sözlerine ekledi.

YAPTIRIM ALTINDAKİ LUKOİL ULUSLARARASI VARLIKLARINI SATIYOR

Öte yandan, Trump yönetimi tarafından yaptırım uygulanan Rusya’nın en büyük iki petrol şirketinden biri olan Lukoil, Batı yaptırımları nedeniyle önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, uluslararası varlıklarını satmayı planladığını duyurdu. Avrupa ve Ortadoğu’da rafinerileri bulunan Lukoil, ayrıca Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika’da da çeşitli projeler yürütüyordu.
