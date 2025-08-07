Trump ve Putin'in barış için görüşmesi bu şarta bağlı!

Washington'dan yapılan açıklamalara göre, Moskova yönetimi Trump ile görüşme isteğini iletti. Bu görüşme, Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Putin’le yapacağı ilk yüz yüze temas olacak.





Beyaz Saray sözcüsü, 79 yaşındaki başkanın Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere 'adil bir barış anlaşması' sağlama hedefinde olduğunu belirtti.





Bu olası zirveye dair söylentiler, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un, Moskova’da Putin ile yaptığı görüşmenin ardından geldi.





Önümüzdeki 'günler ve haftalar içinde' savaşı sona erdirebileceğini iddia eden Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Witkoff’un Putin ile 'son derece verimli' bir görüşme gerçekleştirdiğini ve 'büyük ilerleme kaydedildiğini' ifade etti.





TÜRKİYE'YE DE DOKUNUYOR

Kremlin’e göre Putin ve Witkoff arasındaki görüşme yaklaşık üç saat sürdü. Görüşme, Beyaz Saray’ın Rusya’ya, Ukrayna ile barış anlaşmasına varması için tanıdığı sürenin hemen öncesine denk geldi.





Trump, belirlenen sürede taleplerinin karşılanmaması halinde Rusya'yı ağır ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti. Bu yaptırımların, Rusya’dan petrol alan ülkeleri de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Türkiye de bu ülkelerden biri.





2024 itibariyle Türkiye, doğal gaz arzının yüzde 42,2’sini (21 milyar m³), petrol arzının ise yüzde 51’ini (25 milyon ton) Rusya’dan karşılıyor. Doğal gazda toplam ithalat 50 milyar m³, petrolde ise 49 milyon ton seviyesinde. Rusya, her iki kalemde de Türkiye’nin açık ara en büyük enerji tedarikçisi konumunda.





TRUMP'IN TEK ŞARTI

Öte yandan, Trump ile Putin arasında henüz kesinleşmiş bir tarih ya da yer yok. Ancak görüşmenin gerçekleşmesi, Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de yüz yüze görüşmeyi kabul etmesine bağlı olacak.





NBC News'e konuşan kaynaklara göre, bu Trump’ın başlıca taleplerinden biri.





Trump, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu yol uzun ve hâlâ uzun olmaya devam ediyor ama yakın zamanda bir görüşme ihtimali yüksek” dedi.





Putin’le yapılacak doğrudan temasın 'bir dönüm noktası' olacağını vurgulayan Trump, “Bunun üzerinde uzun süredir çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.





Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Witkoff’un Putin ile yaptığı görüşme sonrası, 'önemli ilerleme kaydedildiğini' söyledi.





Leavitt açıklamasında, “Ruslar, Başkan Trump ile görüşme isteklerini dile getirdi. Trump hem Putin hem de Zelenski ile görüşmeye açık. Bu acımasız savaşın sona ermesini istiyor” dedi.





"RUSYA, ATEŞKESİ KABUL ETMEYE YAKIN"

Tüm bunlar olurken, Trump ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyuran Ukrayna lideri Zelenski, “Ortak pozisyonumuz net: Bu savaş sona ermeli. Kalıcı ve güvenilir barışa ihtiyaç duyuyoruz. Savaşı başlatan Rusya, onu bitirmeli” dedi.





Zelenski ayrıca, “Görünüşe göre Rusya artık ateşkesi kabul etmeye daha yakın” ifadelerini kullandı.