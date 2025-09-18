Trump ve Starmer adeta nikah tazeledi,'kırılmaz bağ' vurgusu

Trump, bir gün önce Windsor Kalesi’nde Kral III. Charles’ın ev sahipliğinde düzenlenen devlet törenlerinin ardından bu kez Starmer’ın Londra yakınlarındaki kırsal konutu Chequers’ta ağırlandı.



Törene çok sayıda ABD’li teknoloji şirketi CEO’su da katıldı. İşçi Partisi lideri Starmer, “Gerçekten birbirinden hoşlanan iki lideriz” dedi ve anlaşmayı “Birleşik Krallık tarihindeki en büyük yatırım paketi” olarak niteledi. Trump ise anlaşmayı “çok büyük” olarak tanımladı ve “Bugün ne yapıyor olursak olalım, ABD ile İngiltere arasında kırılmaz bir bağ var” dedi.



Anlaşma kapsamında Microsoft, Google ve Blackstone gibi devlerden İngiltere’ye toplam 150 milyar sterlin (205 milyar dolar) yatırım sözü verildi.



Kraliyet törenleri ve sıcak mesajlar



Trump, Windsor’daki veda sırasında Kral Charles’ı “büyük bir beyefendi ve harika bir kral” diye övdü. Çift daha sonra Marine One helikopteriyle Chequers’a geçti. Starmer, Trump’ı eşi Victoria ile birlikte gayda sesleri eşliğinde karşıladı.



Starmer, Trump’ın hayranlık duyduğu Winston Churchill’e gönderme yaparak konuk lideri Chequers’ta sergilenen Churchill objelerini gezdirdi. Başbakan, Trump ile kurduğu sıcak ilişkinin ABD’nin tarifeler konusundaki sert tutumunu yumuşattığını, mayısta imzalanan ticaret anlaşmasının “ABD’nin ilk ve en iyi anlaşması” olduğunu söyledi.



Trump, önceki gün Kral Charles’ın ev sahipliğinde verilen devlet yemeğinde “Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri” dedi. Kral ise ABD liderinin Ukrayna’ya verdiği desteği överken, çevre koruma konusundaki sorumluluklara dikkat çekti.



Gölgeleyen başlıklar



İlişkilerdeki olumlu havaya rağmen bazı başlıklar görüşmeleri zorlayabilir. Trump ve Starmer’ın ortak basın toplantısında Jeffrey Epstein skandalının yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.



Starmer, Washington Büyükelçisi Peter Mandelson’ı Epstein bağlantıları nedeniyle görevden almak zorunda kalmıştı. Trump da son haftalarda Epstein ile 1990’larda başlayan ilişkisi nedeniyle yeni ifşaatlarla karşı karşıya.



Gazze konusunda da iki lider arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Londra’nın Filistin devletini tanımaya hazırlandığı, Washington’un ise bu adıma karşı çıktığı bildiriliyor.



Trump’ın ziyareti sırasında başkent Londra’da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.