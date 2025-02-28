Trump ve Zelenski tartıştı, anlaşma imzalanmadı

ABD desteği olmadan Rusya karşısında Ukrayna'nın gücünün zayıflayacağını söyleyen Trump, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Biz yokken hiç kartınız yok. Kartlara sahip değilsiniz" ifadelerini kullandı. Zelenski de "Kartlarla oynamıyoruz" yanıtı verdi.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin değerli maden ve nadir mineral kaynaklarıyla ilgili anlaşma için ABD'ye gitti.ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenski, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının çok büyük bir şey olacağını söyleyen Trump, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Putin, anlaşma yapmak istiyor" şeklinde konuştu.Ülkesinin hava savunma sistemlerini ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenski, Trump'a savaşıla ilgili bazı fotoğraflar göstererek, "Savaşta bile kurallar vardır. Bu adamların kuralları yok. Savaşı Putin başlattı, bedelini ödemeli" dedi.Maden anlaşmanın yetersiz olduğunu ve güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenski, Trump'ın Rusya'yla savaşta Ukrayna şehirlerinin enkaz yığınına dönüştüğü açıklamasına karşı çıktı.Fakat ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Zelenski'ye tepki gösterdi ve "Amerika Birleşik Devletleri'nin Oval Ofisi'ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan yönetime saldırmanın saygılı bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?" diye konuştu."Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyorsun" diyen Trump, Zelenski'den daha minnettar olmasını istedi.Zelenski'nin, ABD'nin uzakta olduğu ve problemleri hissetmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Trump, önceki başkan Joe Biden'ı da hedef alarak, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız size 350 milyar dolar verdi, silah verdi. ABD olmasa Putin 3 günde kazanırdı. Ne hissetmemiz gerektiğini dikte etme hakkınız yok. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz. Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.Trump, Zelenskiy'i göstererek "Putin'den nasıl nefret ettiğini görüyorsunuz. Böyle biriyle anlaşma yapmak çok zor" dedi.Tartışmanın ardından Zelenski, Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı.Trump ise "Devlet Başkanı Zelenski'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" şeklinde konuştu.Reuters'ın haberine göre, iki lideri basın toplantısı da iptal edildi. ABD ve Ukrayna arasındaki anlaşmanın da ortak basın toplantısında imzalanacağı açıklanmıştı.Beyaz Saray yetkilileri de bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını söyledi.