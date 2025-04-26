Samanyolu Haber /Dünya / Trump ve Zelenskiy, Papa Francis'in Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde bir araya geldi /26 Nisan 2025 13:55

Trump ve Zelenskiy, Papa Francis'in Vatikan'daki cenaze töreni öncesinde bir araya geldi

Şubat ayında Beyaz Saray'da canlı yayındaki tartışmanın ardından Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy, Papa Francis'in cenaze töreninden önce Vatikan'da yüz yüze görüştü. Trump, Ukrayna ve Rusya'yı Moskova'nın devam eden savaşını sona erdirmek için üst düzey görüşmeler yapmaya çağırdı.

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Euronews'te yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy Cumartesi günü Vatikan'da Papa Francis için düzenlenen cenaze töreninden önce bir araya geldi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung görüşmeyi doğruladı ve iki liderin "özel olarak bir araya geldiklerini ve çok verimli bir görüşme yaptıklarını" söyledi. "Toplantıya ilişkin daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak," diye ekledi.

Bu arada Ukrayna Başkanlık İdaresi tarafından yayınlanan tarihi fotoğraflarda iki lider Aziz Petrus Bazilikası'nda karşılıklı oturmuş, yüz yüze görüşürken görülüyor.

Cuma günü Roma'ya vardıktan kısa bir süre sonra Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın, Moskova'nın dördüncü yılına giren topyekûn savaşı sona erdirmek üzere "çok üst düzey görüşmeler" için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın elçisi Steve Witkoff cuma günü erken saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi ve ABD Başkanı her iki tarafın da "anlaşmaya çok yakın" olduğunu söyledi.

İki lider, Şubat ayında Zelenskiy'nin ABD ziyaretinde Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, ancak televizyonda canlı yayınlanan toplantı eşi benzeri görülmemiş bir tartışmaya dönüşmüştü.

Trump, Ukraynalı mevkidaşını "saygısız" olmakla ve "III. Dünya Savaşı üzerine kumar oynamakla" suçlamıştı.
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