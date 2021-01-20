Samanyolu Haber /Dünya / Trump veda töreninde konuştu: Bir şekilde geri geleceğiz /20 Ocak 2021 17:35

Trump veda töreninde konuştu: Bir şekilde geri geleceğiz

Beyaz Saray’ı terk eden Trump, Maryland’deki askeri üste düzenlediği 'veda' töreninde konuştu. Trump 'Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz' dedi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’ı terk etti. Bugün ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Joe Biden’ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray’ı terk ettikten sonra Maryland’daki Andrews askeri üssünde düzenlediği “veda” töreninde konuştu.

“Biz sıradan bir yönetim değiliz” diyen Trump görevi süresince askeri ve ekonomik başarılara imza attığını savunarak “Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz” dedi.

Destekçilerine "Harika insanlarsınız, bu ülke harika bir ülke, başkanınız olmak bir onur ve ayrıcalık" diye seslenen Trump “Bu sadece şimdilik bir veda, ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan Yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum, Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz” diye konuştu.

Trump Beyaz Saray’ı terk ederken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada da görevi boyunca çok şey başardığını savunarak kendisinin ve eşi Melania’nın ABD halkını sevdiğini söyledi.

Maryland’den ayrılan Trump Air Force One başkanlık uçağıyla son seyahatini Florida’ya yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump veda töreninde konuştu: Bir şekilde geri geleceğiz Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:17