Trump, Venezuela için kritik emri verdi! /29 Kasım 2025 18:11

Trump, Venezuela için kritik emri verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurdu. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun.” ifadesini kullandı. Paylaşımının devamında Trump, “Bu konuda dikkatiniz için teşekkür ederim.” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Bu kapsamda ağustos sonunda Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü gönderildi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela’da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını bildirmişti. ABD’nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi, Venezuela yönetimi ve uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, söz konusu operasyonların “uluslararası hukuka aykırı olduğu” ileri sürülmüştü.

ABD’nin, “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun Latin Amerika bölgesine ulaştığı ifade edilmişti.
