Trump Venezuela'yı uçaklarını düşürmekle tehdit etti /06 Eylül 2025 13:35

Trump Venezuela’yı uçaklarını düşürmekle tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Venezuela savaş uçaklarının donanma gemilerine yakın uçuşları sonrası tehdit etti: Bence başları belaya girecek. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa uçaklar düşürülecek.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya ait savaş uçaklarının bir ABD donanma gemisine yakın uçuş yaptığını belirterek, uçakların düşürülebileceği tehdidinde bulundu.

Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, “Bence başları belaya girecek. Eğer tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa kaptanlarımız kararını verir” dedi.

Uçakların yakın uçuşlarının ABD açısından nasıl değerlendirildiği sorusuna da Trump, “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek” ifadeleriyle yanıt verdi.
