Trump, Washington'daki saldırı sonrası 'üçüncü dünya ülkelerinden' göçü askıya aldı

Trump sosyal medyada, “ABD sisteminin tamamen toparlanmasına izin vermek için tüm Üçüncü Dünya ülkelerinden göçü kalıcı olarak duraklatacağım” diye yazdı. Trump sosyal medya paylaşımında ayrıca Joe Biden döneminde verilen “milyonlarca” oturum iznini iptal etmekle tehdit etti.





Şükran Günü vesilesiyle ABD askerleriyle yaptığı bir video görüşmesinde, Cumhuriyetçi lider şöyle dedi: “Ulusumuzun başkentinde dün gerçekleşen terör saldırısının tüm milletimizde yarattığı acıyı ve dehşeti ifade etmek istiyorum.”





Trump, daha önce yaptığı açıklamada, suçla mücadele kapsamında Washington’da konuşlandırılan Batı Virginia Ulusal Muhafız üyesi 20 yaşındaki Sarah Beckstrom’un aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Çarşamba günkü saldırıda yaralanan diğer asker, 24 yaşındaki Andrew Wolfe’ın da “hayatı için mücadele ettiği” belirtildi.





FBI, çok sayıda ABD medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Afganistan’da CIA’nin terörle mücadele birimiyle çalışmış olan 29 yaşındaki Afgan uyruklu şüpheli saldırgan hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkması üzerine uluslararası bir terör soruşturması başlattı. Washington DC Savcısı Jeanine Pirro, şüpheli saldırganın — Rahmanullah Lakanwal olarak tanımlanan kişinin — Washington eyaletinin batısında yaşadığını ve ülkenin başkentine arabayla geldiğini söyledi. Yetkililer, saldırının ardındaki motivasyon konusunda hâlâ net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.





Trump’ın ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Direktörü Joseph Edlow, Perşembe günü, “endişe duyulan tüm ülkelerden gelen yabancılara ait her Yeşil Kartın kapsamlı, titiz bir şekilde yeniden incelemesi” için talimat verdiğini söyledi.





Kurum, daha sonra Trump’ın Haziran ayında çıkardığı önceki bir emir kapsamında seyahat kısıtlamalarıyla karşı karşıya olan Afganistan, Küba, Haiti, İran ve Myanmar’ın da aralarında bulunduğu 19 ülkelik bir listeyi işaret etti. Trump yönetimi daha önce Afganistan’dan gelen göçmenlik başvurularının işlenmesini derhal durdurma emri vermişti.