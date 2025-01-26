Trump: 'Yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz'

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta destekçilerine seslendi. Yıllar sonra ilk kez Cumhuriyetçilerin kazandığı Nevada’da destekçilerine teşekkür eden Trump, “Bu konuda hiçbir şey duymadığınızı biliyorum ve eminim ki yıllardır bir Cumhuriyetçi tarafından kazanılmamış olan bu çılgın, büyük kısmını şimdi kazanmış olmamızın eyalet üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. Nevada’ya saygılarımı sunmak için gelmek istedim çünkü bu yıllardır eyalette kazanılan tek Cumhuriyetçi zafer ve çok büyük bir toprak kaymasıydı. Cumhuriyetçilerin bundan sonra çok kazanacağını düşünüyorum” dedi.





“SONDAJ, BEBEĞİM, SONDAJ”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Grönland ve Panama Kanalı’nın kontrolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, “ABD dünya üzerindeki tüm ülkeler arasında en fazla petrol ve doğalgaza sahip ülke ve çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük ölçüde genişlemiş bir ülke olabiliriz. Bunu görmek güzel değil mi? Yıllardır, metrekareye göre aynı boyuttayız, aslında muhtemelen küçüldük, ama çok yakında genişlemiş bir ülke olabiliriz ve yapacağımız şeylerden biri de: sondaj, bebeğim, sondaj” dedi.





“BIZ 500, ÇİN 30 MİLYON DOLAR ÖDEDİ”

Konuşmasında Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin de konuşan Trump, “Biz yılda 500 milyon dolar ödedik, Çin ise çok daha büyük bir nüfusa sahip olmasına rağmen yılda 39 milyon dolar ödedi. 1,4 milyar insanları var. Biz 500 milyon dolar ödüyoruz, bizde ne olduğunu kimse bilmiyor” diyerek bu miktarların ülkelerin nüfuslarıyla ilişkili olmadığını savundu.





Ülke nüfusunun bilinmemesini güney sınırındaki göç konusuna bağlayan Trump, “O kadar çok insan akın ediyor ki. Hiçbir fikrimiz yok. Şimdi biraz aşağı iniyoruz. Bazı kötü olanları dışarı atacağız” şeklinde konuştu.





Trump, Oval Ofis’teki ilk gününde ABD’nin DSÖ’den çekilmesini öngören kararnameyi imzalamış ve “Dünya Sağlık Örgütü bizi kazıkladı” açıklaması yapmıştı.