Trump yeni parti mi kuracak?

3 Kasım 2020'de yapılan seçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden bugün yemin ederek Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak.







4 yıl sonra Beyaz Saray'a veda eden ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi.





The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara atıf yaptığı habere göre Trump son günlerde yakın çevresine yeni partiden bahsediyor. Partinin isminin ise "Patriot (Vatansever) Party" olacak.





DONALD TRUMP, CUMHURİYETÇİ PARTİ İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ





Binlerce protestocunun 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını işgal etmesinin akabinde Trump, Cumhuriyetçi Partideki bazı isimlerle ters düşmüştü.





Trump, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybetmiş ancak seçimlerin "hileli" olduğunu iddia ederek, sonuçlara itiraz etmişti. Trump birçok eyalette başladığı hukuk mücadelesinden bir sonuç alamamıştı.





Seçimlerin galibi Biden bugün yerel saat ile 12:00'de (Türkiye saati ile 20:00) yemin ederek, ABD başkanlığı koltuğuna oturacak.