Trump, yeni yaptırımların ne zaman kaldırılacağını açıkladı

Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırım kararının ardından Moskova yönetimini derhal ateşkes ilan etmeye çağırdı. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "ABD Hazine Bakanlığı, büyük Rus petrol şirketlerine yaptırım uyguladı ve Moskova'yı derhal ateşkese çağırdı" ifadelerini kullandı.





ABD'den Ağır Yaptırım Kararı





ABD Hazine Bakanlığı, 22-23 Ekim gecesi yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya'nın "barış sürecine yönelik ciddi bir ilgisinin olmaması" gerekçesiyle iki büyük petrol şirketine yönelik ek yaptırımlar getirdi. Yaptırım listesine Rosneft ve Lukoil'in yanı sıra, Rusya'da faaliyet gösteren 34 yan kuruluşları da eklendi.





Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında, "Söz konusu şirketlerin veya bloke edilmiş kişilerin ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki tüm mal varlıkları ve mülkiyet çıkarları dondurulmuştur" denildi.





Bu hamle, Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik ekonomik baskıyı artırırken aynı zamanda diplomatik bir çözüm çağrısında bulunduğunu gösteriyor. Yaptırımların Rus enerji sektörünü hedef alması, Moskova için hayati öneme sahip bir gelir kaynağını doğrudan etkilemeyi amaçlıyor. Ancak Kremlin'in yaptırımlara karşı geliştirdiği "ekonomik bağışıklık" iddiası, Batı'nın baskı stratejisinin etkinliği konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Uluslararası toplum, Trump'ın bu çağrısına Rusya'nın nasıl yanıt vereceğini ve bölgedeki gerilimin seyrinin ne yönde değişeceğini yakından takip ediyor.





Trump: Ukrayna'daki çatışmayı çözeceğiz, ardından Rusya'ya yaptırımları kaldıracağız





ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, Ukrayna'daki çatışmanın hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğini ve bunun ardından ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıkladı.





Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaptırımların zamanının geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim. Bunlar güçlü, çok büyük yaptırımlar. İki çok büyük petrol şirketini hedefliyorlar. Ancak umuyoruz ki bu yaptırımlar uzun süreli olmayacak. Umarız savaş sona erer" ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı, yeni yaptırımların Rusya'nın Ukrayna konusundaki kararlılığını etkileyip etkilemeyeceği konusunda ise şüpheleri olduğunu itiraf etti. Trump, bu yaptırımların ardından Rusya'nın çatışmanın çözümüne yönelik "makul" bir yaklaşım benimseyeceği umudunu da dile getirdi.