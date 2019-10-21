Trump yine karar değiştirebilir!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Savun Bakanlığı (Pentagon) tarafından hazırlanan Suriye'de asker bırakma planına olumlu yaklaştığı iddia edildi.







ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'a konuşan üst düzey hükümet yetkilisine göre Suriye'de 200 asker bırakılması planlanıyor.





HEM IŞİD İLE MÜCADELE HEM DE...





Yetkilinin aktardığına göre bu askerlerin IŞİD ile mücadelede görev alması ve Suriye ile Rusya ordularının bölgedeki petrol yataklarına ilerlemesini önlemesi bekleniyor.





Trump kararı kabul ederse son 10 ayda ikinci defa verdiği "Suriye'den ABD askerlerinin tamamını geri çekme" kararından geri dönmüş olacak.





ABD lideri 2018 yılı aralık ayında 2 bin ABD askerinin bölgeden çekilmesini emretmiş, ancak daha sonra bu emri "kademeli geri çekilme" olarak değiştirmişti.





ÇEKİLME KARARINA KENDİ PARTİSİNDEN DE İTİRAZ VAR





NYT muhabirleri Eric Schmitt ve Maggie Haberman'a göre bu karar sayesinde Trump, kendi partisinin Suriye kararından sebep Beyaz Saray'a gösterdiği tepkiyi ortadan kaldırabilir.





Birçok Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçi Trump'ın Suriye'deki tüm ABD askerlerini geri çekme kararına tepki göstermişti.