Samanyolu Haber /Dünya / Trump yönetimi, Intel’in yüzde 10 hissesini aldı /23 Ağustos 2025 15:40

Trump yönetimi, Intel’in yüzde 10 hissesini aldı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Intel, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bir anlaşma yapıldığını ve hükümetin Intel hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Intel’den yapılan açıklamada, Trump yönetimiyle ABD’nin teknoloji ve üretimdeki liderliğini hızlandırmak için “tarihi” bir anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma şartlarına göre ABD hükümetinin Intel’in hisselerine 8,9 milyar dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Hükümetin Intel hisselerinin 433,3 milyon adeti hisse başına 20,47 dolardan satın alacağı aktarılan açıklamada, bunun da şirketin hisselerinin yüzde 9,9’una denk geldiği kaydedildi.

HÜKÜMETİN YATIRIMI PASİF SAHİPLİK OLACAK

Açıklamada, hükümetin Intel’deki yatırımının pasif bir sahiplik olacağı, yönetim kurulu temsilciliği veya başka bir yönetim ya da bilgi hakkı içermeyeceği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, hükümetin hissesinin, daha önce Intel’e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla hayata geçirilen “CHIPS ve Bilim Yasası” kapsamında tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolarlık hibe ve şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolarla finanse edileceği ifade edildi.

TRUMP: ONUR DUYUYORUM

ABD Başkanı Donald Trump da ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, “ABD’nin, daha da inanılmaz bir geleceğe sahip büyük bir Amerikan şirketi olan Intel’in yüzde 10 hissesinin tamamen sahibi olduğu ve kontrol ettiğini bildirmekten büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini belirten Trump, “ABD bu hisseler için hiçbir ödeme yapmadı ve hisseler şu anda yaklaşık 11 milyar dolar değerinde” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Intel’in yaptığı gibi en son teknolojiye sahip yarı iletkenler ve çipleri üretmenin ABD’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump yönetimi, Intel’in yüzde 10 hissesini aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:00:00