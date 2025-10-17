Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Zelenski’yi ağırladı: ‘Orta Doğu tamam, sıra Kiev’de’ /17 Ekim 2025 22:08

Trump, Zelenski’yi ağırladı: ‘Orta Doğu tamam, sıra Kiev’de’

Trump ve Zelenski Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Ukrayna savaşını bitirme hedefiyle Putin'le görüştüğünü açıkladı. Tomahawk füzeleri gündemdeydi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi Beyaz Saray’da kabul etti. Trump, savaşın bitmesi için Putin’le görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Ukrayna’nın talep ettiği Tomahawk füzeleri hakkında, “Bu silahlara ihtiyaç kalmamasını tercih ederiz” dedi.

Trump, “Orta Doğu tamam, sıra Kiev’de” ifadesiyle Ukrayna krizine çözüm bulmak istediklerini belirtti. “Sekiz savaşı hallettik, bu dokuzuncu olacak. Bence bunda da başarılı olacağız” diyen Trump, Putin ile Budapeşte’de yapılması beklenen görüşmeye değindi ve “Muhtemelen ikili bir görüşme olacak” dedi.

Trump, Rusya lideri Putin ile bir gün önce 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. “Putin’in de bu savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum” diyen Trump, sürecin karmaşık olduğunu ancak çözülebileceğine inandığını söyledi.

‘TRUMP SAVAŞI BİTİREBİLECEK BİR LİDER’

Zelenski ise Trump’ın bu savaşı bitirebilecek bir lider olduğunu vurguladı. “Putin’i müzakere masasına oturtmalıyız. Başkan Trump’ın bu konuda şansı yüksek” dedi. Ukrayna lideri ayrıca Tomahawk füzelerine karşılık ABD’ye insansız hava araçları sağlayabileceklerini ifade etti.

‘SİLAH GÖNDERMEK ZORUNDA KALMADAN SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ’

Trump, Tomahawk füzeleriyle ilgili, “Çok tehlikeli silahlar. Bu büyük bir mesele. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz, silah göndermek zorunda kalmadan” diye konuştu.

Ziyaret öncesinde Zelenski, ABD’den hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler talep edeceğini açıklamıştı. Trump, daha önce Mısır dönüşü uçakta bu konuda gelen soruya “Göreceğiz… Verebilirim” yanıtını vermişti.
