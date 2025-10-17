Trump, Zelenski’yi ağırladı: ‘Orta Doğu tamam, sıra Kiev’de’

Trump, Rusya lideri Putin ile bir gün önce 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. “Putin’in de bu savaşın sona ermesini istediğini düşünüyorum” diyen Trump, sürecin karmaşık olduğunu ancak çözülebileceğine inandığını söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Zelenski’yi Beyaz Saray’da kabul etti. Trump, savaşın bitmesi için Putin’le görüştüğünü açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Ukrayna’nın talep ettiği Tomahawk füzeleri hakkında, “Bu silahlara ihtiyaç kalmamasını tercih ederiz” dedi.Trump, “Orta Doğu tamam, sıra Kiev’de” ifadesiyle Ukrayna krizine çözüm bulmak istediklerini belirtti. “Sekiz savaşı hallettik, bu dokuzuncu olacak. Bence bunda da başarılı olacağız” diyen Trump, Putin ile Budapeşte’de yapılması beklenen görüşmeye değindi ve “Muhtemelen ikili bir görüşme olacak” dedi.Trump, Tomahawk füzeleriyle ilgili, “Çok tehlikeli silahlar. Bu büyük bir mesele. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz, silah göndermek zorunda kalmadan” diye konuştu.Ziyaret öncesinde Zelenski, ABD’den hava savunma sistemleri ve uzun menzilli füzeler talep edeceğini açıklamıştı. Trump, daha önce Mısır dönüşü uçakta bu konuda gelen soruya “Göreceğiz… Verebilirim” yanıtını vermişti.