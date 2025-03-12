Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray’a davet edecek /12 Mart 2025 01:46

Trump, Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray’a davet edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rusya ile önerilen 30 günlük ateşkesi kabul etmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'a yeniden davet edeceğini söyledi. Trump ayrıca, bu hafta içinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini ve Rusya'nın da şartları kabul etmesini umduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Ukrayna ve ABD arasında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yapılan görüşmeler son buldu.

Görüşmelerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarının yakında açıklanacağını söyledi. Leavitt, “Ancak sizi, buradaki herkesi ve Amerikan halkını temin ederim ki gün boyunca bu toplantıdan aldığımız ve Başkan’ın da bilgisi dahilinde olan haberler olumludur. Bu toplantı verimli geçmiştir” dedi.

Beyaz Saray’ın basın açıklamasından sonra gazetecilere konuşan Trump, “Ukrayna. Ateşkes. Biraz önce kabul edildi... Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder” dedi. Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a tekrar davet edilip edilmeyeceği sorusuna Trump, “Elbette, kesinlikle” yanıtını verdi. Trump ayrıca, bu hafta içinde Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmeyi beklediğini ve Rusya'nın da şartları kabul etmesini umduğunu söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin 30 günlük “tam” ateşkes önerisini kabul ettiğini doğrularken, “Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, olumlu buluyoruz, böyle bir adım atmaya hazırız. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı bunu yapmaya ikna etmelidir” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın geçen ay Washington'a yaptığı ziyaret, iki lider arasında Oval Ofis'te yapılan görüşmedeki tartışma sonucunda tüm dünya şoka uğramıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Zelenskiy'i yeniden Beyaz Saray’a davet edecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:38