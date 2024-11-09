Trump-Zelenskiy görüşmesine Elon Musk da katılmış

CNN'in görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberine göre, Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı. Telefon görüşmesinin 5 Kasım'daki seçim gününün ertesi günü gerçekleştiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Trump'ın Musk ile birlikte Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde olduğu, görüşmenin 'olumlu ve içten' bir şekilde gerçekleştiği belirtildi. Buna göre, konuşma sırasında Trump, telefonu hoparlöre aldı, Zelenskiy de bu esnada Rusya ile savaşta Ukrayna'ya Starlink üzerinden sağladığı iletişim desteği için Musk'a teşekkür etti. Kaynak, görüşmenin 7 dakika sürdüğünü ve hiçbir politikanın ele alınmadığını aktardı.





ABBAS: ADİL BİR BARIŞ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü. Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi. Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.





Maduro, "Venezuela Anayasası tarafından seçilmiş Devlet Başkanı olarak sizinle ve tüm dünya ile pozitif bir diyalog kurmaya her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim" dedi.





ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş insanı Elon Musk'ın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi.Öte yandan, Trump'ın ABD'nin 47'nci Başkanı seçildiğinin netlik kazanmasının ardından Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas da kendisiyle telefonda görüştü.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da başkent Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon programında, Trump'ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti. Trump ile yeni dönemde iyi ilişkiler kurmak istediklerini dile getiren Maduro, şöyle konuştu:"Trump'ın ilk dönemi bizim için iyi geçmedi. Bu yeni bir başlangıçtır. Kazan-kazan anlayışıyla her iki ülkenin menfaatine bir ilişki kurmaya hazırız. İkili ilişkilerimiz ne kadar gergin geçmiş olsa da Trump'a iki kez suikast girişimi yapıldığında, onunla dayanışma içerisinde olduğumu ifade etmekten bir saniye bile kaçınmadım."Trump'ın seçim vaatlerine vurgu yapan Maduro, "Trump, seçim kampanyasında ülkesinin ekonomik kapasitesini artıracağını söyledi. Aynı zamanda Gazze ve Filistin halkına karşı yürütülen savaşı ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı da sona erdirme sözü verdi. Trump'ı altın fırsatlar bekliyor; bu savaşları bitirebilir" ifadelerini kullandı.Nicolas Maduro, ABD'nin yeni yönetimiyle kurulacak muhtemel bir diyaloğa değinerek, "Venezuela, kendisiyle karşılıklı anlayışa dayalı diyalog kurmak isteyen herkesle ortak çalışmaya hazır" değerlendirmesinde bulundu. Trump, ilk döneminde Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun 2018'de kazandığı devlet başkanlığı seçim sonucunu tanımamış ve Maduro yönetimine tek taraflı yaptırımlar uygulamıştı.