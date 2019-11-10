Samanyolu Haber /Gündem / Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak /10 Kasım 2019 11:02

Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini de yayımlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ikinci bir görüşmenin dökümünü salı günü yayımlayacaklarını bildirdi.

SHABER3.COM

Trump, Alabama eyaletine hareket etmeden önce Joint Base Andrews hava üssünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Diğer görüşmenin de dökümünü istiyorlar, ikinci görüşme. Onu da temin etmeye hazırım, pazartesi tatil olduğu için dökümü size büyük ihtimal salı günü vereceğiz." dedi. 
Zelenskiy ile aslında biri nisan diğeri temmuzda iki telefon görüşmesi yaptığı bilgisini veren Trump, "İkinci dökümü okuyup yanlış bir şey olup olmadığını siz söyleyin bakalım bana." diye konuştu. 

Dökümler nisandaki telefon görüşmesine ait
Beyaz Saray, temmuzdaki görüşmenin dökümünü yayımlamıştı, salı günü yayımlanması beklenen dökümler ise nisandaki telefon görüşmesine ait. 

Trump hakkında açılan azil soruşturmasında kamuya açık oturumların ilki, gelecek hafta çarşamba başlayacak. 

Öte yandan Cumhuriyetçiler ise eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan muhbirin de tanık olarak dinlenmesini istiyor. 
Trump'a yönelik azil soruşturması
ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Zelenskiy ile ikinci görüşmesinin dökümlerini... Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:32