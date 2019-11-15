Samanyolu Haber /Dünya / Trump zor durumda /15 Kasım 2019 21:08

Trump zor durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretini tamamladı ancak yankıları hala sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm çabalarına rağmen, ikili görüşmeye katılan ABD'li senatörler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kürtler ve Rusya'dan satın alınan S-400'ler konusundaki tezlerini ikna edici bulmadıklarını kamuoyu ile de paylaştı.

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 ABD merkezli Politico'da 14 Kasım'da yayımlanan bir haberde, Cumhuriyetçilerin Türkiye'ye yaptırımlar konusunda Trump'a kazan kaldırma hazırlığı içinde olduğuna dikkat çekildi.

Haberde şu ifadeler dikkat çekti:

"Bazı senatörler Trump'ın Suriye politikası nedeniyle hayal kırıklığına uğramış vaziyette. Bu arada, Trump, Erdoğan ile aşırı sıkı fıkı. 

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Türkiye'ye karşı bir yaptırım uyarısında bulundu ve konunun senatörler arasında tartışılmaya devam ettiğini belirtti. 

Trump ile yaptığı ortak basın toplantısında, Erdoğan bir noktada dikkatini ABD Senato'suna çevirdi. 

Ancak Türkiye'ye karşı ağır yaptırımları onaylayan Kongre tarafından başlatılan kısır döngü sona ermişe benzemiyor. 

Trump'ın bu otokrat lidere yönelik dostane söylemi ile aksi yönde bir yaklaşım sergileyen senatörlerin mesajı netti: Bu duruma bel bağlama.

Trump'ı eleştirenlerden onu savunanlara kadar pek çok Cumhuriyetçi, Erdoğan'ın Washington ziyaretinin herhangi bir şekilde düşüncelerini değiştirmediğini söyledi, her ne kadar Trump Erdoğan'ı övgüye boğsa ve beş eleştirel Senatörle özel bir görüşme gerçekleştirse de.

Bu toplantıda, Erdoğan senatörlere Kürt karşıtı bir propaganda filmi gösterdi ancak filmin katılımcılarda istenen etkiyi yaratamadığı ortada.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın Kuzey Suriye'den asker çekme kararı ve akabinde Türkiye'nin saldırısı nedeniyle derinden hayal kırıklığına uğramış vaziyette. Azil tehdidi karşısında Trump'a destek veren Cumhuriyetçiler bile bir tahliye vanası arayışında.

Pek çok senatör sadece Türkiye'ye karşı mevcut yaptırımların güçlendirilmesi için değiy aynı zamanda yenilerinin de uygulanması için çabalıyor ki, sadece Erdoğan'a değil Trump'a ve politikalarını da ders verme amacı taşıyor.

Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney, "Erdoğan'ın Beyaz Saray'da olması için hiç iyi bir zamanlama değildi" dedi. Romney, Türkiye'ye ABD çıkarlarına ve Kürtlerin çıkarlarına karış attığı adımlar nedeniyle yaptırım uygulanması için çabalayan isimlerden.

Senatör John Cornyn ise, "Erdoğan, Türkiye ve NATO için mütemadiyen kötü haber demek. Bu nedenle endişeliyim. Sanırım yaptırımlar olası" yorumunu yaptı.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell de, Türkiye'ye karşı bir yaptırım uyarısında bulundu ancak meselenin senatörler arasında hala tartışıldığını belirtti.

McConnell daha önce de yaptırımlar konusunda Trump'ın karşısında yer almıştı. 

Senato Dış İlişkiler Başkanı Jem Risch ise, şimdilik yaptırımlara karşı çünkü ABD'nin Türkiye ile S-400'ler konusunda bir anlaşmaya varabileceği umudunu taşıyor. Risch aynı zamanda, komitenin bir tasarı hazırlayacağını ve bu adımla ilgili kararın McConnell'e bağlı olduğunu söyledi.
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